Gammelheder: Det skete i dag for 57 år siden ...

I dag: ... er det 57 år siden, avisen satte lup på tilskuertallene på Odense Stadion. Efter tidligere at have gennemgået tilskuertallene for divisionsklubberne B1913 og Odense KFUM, var turen nu kommet til at zoome ind på Odense Boldklubs tilskuertal på hjemmebane i den forgangne sæson.

Her viste det sig til overraskelse for mange, at OB's to arvefjendeopgør mod B1913 og B1909 ikke var de kampe, der havde trukket flest tilskuere i sæsonens løb.

Da OB spillede mod B1913 den 7. maj 1961, overværede 11.155 tilskuere lokalopgøret på Odense Stadion, mens lokalopgøret og hjemmekampen mod rivalerne fra B1909 den 29. oktober 1961 var det dårligst besøgte i mange år med blot 10.556 tilskuere på lægterne.

Flest tilskuere havde OB til forårssæsonens anden hjemmekamp den søndag 23. april 1961 mod Frederikshavn. Til den kamp gik 12.233 tilskuere gennem tælleapparaterne, og det skyldtes alene, at fodboldstjernen Harald Nielsen stillede op for nordjyderne for sidste gang, inden han skulle rejse til sin nye klub Bologna i Italien.

Harald Nielsen plejede at skuffe i Odense, men det skete ikke denne gang. Frederikshavn bankede OB 2-1, og Harald Nielsen lavede begge mål for frederikshavnerne. /SP

