Gammelheder: Det skete i dag for 51 år siden

I dag: ... er det 51 år siden, Odense Kommune kunne melde ud, at det kommende års budget for første gang nogensinde ville overstige 150 millioner kroner. Det var en stigning på cirka 12 procent i forhold til året før. Den største enkeltpost på budgettet var de sociale udgifter, der i driftsåret 1967-68 beløb sig til 48 millioner kroner. Det var især udgifter til det offentlige forbrug, enke- og invalidepensionen samt lønudgifterne, der var årsag den store stigning.

Lige efter kom udgifterne til sygehusvæsenet. Odense Kommunes tilskud til sygehuset var budgetteret til 56.725.000 kroner. På skoleområdet var det særligt den nye Provstegårdskolen i Bolbro, der belastede budgettet. Kommunens administration forventedes at koste lige i underkanten af 20 millioner kroner.

Magistraterne forventede at gennemgå budgettet med en tættekam mod slutningen af året for at finde ud af, om der kunne findes besparelser på nogle af posterne. (SP)

