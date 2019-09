Gammelheder: Det skete i dag for 50 år siden ...

I dag: ... det 50 år siden, det vakte en del postyr og mystik i Nyborg, at det franske fodboldlandshold pludselig havde slået sig ned i bæltbyen i nogle dage undervejs til en kamp i Norge.

Den franske landsholdstrup havde indlogeret sig på Hotel Hesselet, og en tjenerelev på hotellet havde kontaktet Nyborg Gymnastik- og Idrætsforenings fodboldafdeling med en anmodning om, at franskmændene kunne få lov at benytte et omklædningsrum og en af Nyborg Idrætsparks fem fodboldbaner til at træne på.

Men det kunne ikke lade sig gøre, svarede Nyborg Gymnastik- og Idrætsforenings formand Ernst Christensen, der nægtede franskmændene adgang til idrætsparken.

- Efter samråd med de øvrige medlemmer af parkudvalget, der står for Nyborg Idrætspark, må jeg meddele franskmændene, at vi ikke med en times varsel kan klare opgaven. Vores inspektør har nok at lave med at forberede weekenden, hvor vi har lejet flere baner ud til FDF, lød det kontante svar fra formanden til de franske landsholdsspillere. /SP

