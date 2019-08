Gammelheder: Det skete i dag for 50 år siden ...

I dag: ... er det 50 år siden, avisen på forsiden kunne berette om et usædvanligt urkup i Odense. Det lykkedes tidligt på natten en eller flere tyveknægte at stjæle armbåndsure og guldkæder til en værdi af 120.000 kroner fra urmager Carl Langes forretning i Klaregade 6 i Odense.

Da Carl Lange mødte på arbejde om morgenen, stod der kun seks vækkeure tilbage i butikken. Resten af butikken havde ransmænd ryddet for indhold - i alt 254 herre- og damearmbåndsure af mærkerne Tissot og Omega samt 28 guldkæder forsvandt over natten. Tyvene var dog så høflige at holde fingrene fra Carl Langes lager og reparationsværksted.

Det var anden gang inden for kort tid, at gerningsmænd slog til mod en Odense-urmager. I begyndelsen af juli brød to mænd ind hos urmager Clausen i Nørregade 13 og stjal ure for 44.500 kroner.

Samme dag var det i øvrigt også forsidestof, at der havde været gjort forsøg på indbrud i Sparekassen Fyns filial i Nørre Broby. Her havde gerningsmænd uden held forsøgt at sprænge sparekassens bankboks i kælderen op ved hjælp af plastisk sprængstof, der var anbragt i bankboksens to døre låse og antændt med en detonator. /SP

Gammelheder er evigt uaktuelle nyheder fra vores avisarkiv. Som abonnent har du gratis adgang til alle fynske nyheder tilbage til 3. januar 1772. Søg via e-avisen på Fyens.dk.