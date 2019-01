Gammelheder: Det skete i dag for 49 år siden ...

I dag: ... er det 49 år siden, man måtte indstille arbejdet med at hænge nye brobanesektioner op på Lillebæltsbroen. Det skyldtes vanskeligheder med at udføre arbejdet på grund af pakis i bæltet.

Flere ugers hård frost havde medført, at det var umuligt for arbejderne at flåde brobanesektionerne fra arbejdshavnen på den kunstige Staurby-halvø til deres positioner i Lillebælt. En brobanesektion var 24 meter lang og vejede omkring 270 tons.

Da arbejdet blev indstillet, kunne ingeniør C. F. Knudsen fra Lillebælts-Kontoret oplyse, at de første 15 brobanesektioner allerede var kommet på plads, men at der endnu manglede 34 sektioner.

Arbejderne kastede sig i stedet over klargøringen af brobanesektionerne på oplagringspladsen på fynssiden - blandt andet med at sætte autoværn på sektionerne.

Vejrmæssigt begyndte 1970 i øvrigt på samme måde, som 1969 sluttede - nemlig med megen sne og frost. Gennemsnitstemperaturen for januar 1970 lå på minus 2,5 grader, og et enkelt sted i Danmark blev der i januar målt en temperatur på minus 19,8 grader. /SP

