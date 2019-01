Gammelheder: Det skete i dag for 43 år siden ...

I dag: ... er det 43 år siden, Radiobranchens Fællesråd kunne meddele, at hver fjerde danske husstand nu skønnedes at have et farvefjernsyn. En undersøgelse foretaget året forinden viste, at der var 580.000 farve-tv i brug i Danmark, mens halvanden million husstande stadig så nyheder, film og børnefjernsyn i sort og hvid.

En anden tydelig tendens, som Radiobranches Fællesråd noterede, var danskernes bevægelse mod fjernsynsapparater med mindre skærmstørrelse - typisk på 22 tommer og derunder.

På radioområdet viste undersøgelsen, at de stationære anlæg igen var rykket ind på førstepladsen. I 1975 blev der solgt 180.000 stationære radioer, mens salget af transportable radioapparater med indbygget kassettebåndoptager blev opgjort til 175.000 eksemplarer.

Radio- og tv-forhandlerne kunne melde om et pænt salg i slutningen af 1975, og det skyldtes først og fremmest et forskudssalg som følge af momsnedsættelsen. /SP

