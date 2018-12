Gammelheder: Det skete i dag for 43 år siden ...

I dag: ... er det 43 år siden, at avisen skrev denne leder med titlen "Et glædeligt gensyn":

"I perioder med ikke bemærkelsesværdigt lange mellemrum har avisen fundet det nødvendigt at kritisere politiet i Odense for at svigte den gående patruljering specielt i byens gågader. Derfor må det også være på sin plads at påskønne, at politiets ledelse har taget kritikken til sig. To-mandspatruljer ses nu dagen igennem i den indre by, og gensynet har glædet talrige borgere, måske særligt de lidt ældre.

Det har nemlig vist sig, at der med politifolkenes opdukken er blevet bemærkelsesværdigt stille blandt gadens normale ballademagere. Avisen kunne forleden fortælle, at politiet i tiden op til jul ikke kan afse mandskab af betydning til at holde øje med ulovligt parkerede biler. Det skal der ikke herfra knyttes knubbede bemærkninger til. De gående patruljer, der tager sigte på at opretholde ro og orden på gaden, er langt vigtigere". (SP)