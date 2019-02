Gammelheder: Det skete i dag for 42 år siden ...

I dag: ... er det 42 år siden, Boldklubben 1909's nyvalgte formand Poul Bassett stod frem i avisen og fortalte, at han savnede tidligere tiders hygge fra klubhuset i Kochsgade i Odense, efter klubben for nogen år siden var rykket ind i nye rammer i Vollsmose.

Poul Bassett, der netop havde overtaget formandsroret i den store odenseanske traditionsklub efter Ejvind Sørensen, lovede et nyt B1909 med "åbne døre".

- Når vi skal have bestyrelsesmøder i fremtiden, bliver der slået en seddel op i klubhuset, og alle er velkomne til at møde op, hvis de har et eller andet på hjerte. Der må skabes et miljøvenligt klima, sagde Poul Bassett og indrømmede, at han nok var lidt nostalgisk og ofte gik og smådrømte om de gode gamle dage, das klubben triumferede med danske mesterskaber.

Foruden Poul Bassett, der begyndte sin egen fodboldkarriere i OB, bestod den nye bestyrelse i B1909 nu af Jens Høj Nielsen, Henning Lindholm, Erik Nielsen, Kaj Jensen, Mogens Haastrup og Egon Jensen. /SP

