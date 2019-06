Gammelheder: Det skete i dag for 40 år siden ...

I dag: ... er det 40 år siden, man kunne læse, hvad den danske rejsekonge Simon Spies betalte i 1979 for at få sine aviser leveret til sit feriested Villa Fjolle, der lå på en ø i den svenske skærgård.

Simon Spies' aviser dalede i bogstaveligt forstand ned fra himlen, idet han fik dem leveret med fly. Aviserne blev kastet ud med faldskærm tidligt om morgen fra et propeldrevet taxafly og samlet op på et aftalt sted på hans domicil.

Herfra blev aviserne så kørt med chauffør til Simon Spies' feriebolig, så de var fremme i god tid inden formanden kastede sig over morgenmaden.

Det kostede Simon Spies 6000 kroner om dagen. Men som avisen skrev, var der ingen grund til, at nogen lod sig forarge over det beløb, for her var tale om en mand, der omsatte for en milliard kroner om året, og at aviserne derfor blot svarede til en pakke ekstra cigaretter om dagen i det samlede budget.

Simon Spies havde før sit ferieophold ladet sit store fuldskæg rage af, og han følte sig derfor 10 år yngre. Overvældet af denne opdagelse havde han derfor genoptaget sin gamle vane med at omgive sig med smukke kvinder. /SP

