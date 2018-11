Gammelheder: Det skete i dag for 38 år siden

I dag: ... er det 38 år siden, at den 15-årige Johnny Heinmann fra Ubberud Skole stod frem i avisen og fortalte, at han ikke ville lave lektier efter skoletid lige som sine klassekammerater. Lektier var spild af tid, og der stod intet om det i folkeskoleloven, lød argumenterne fra Johnny Heinmann, der på det tidspunkt gik i 9. klasse.

- Jeg kan ikke lide at lave lektier. Når man har regning og stil og engelsk for hjemme, er man jo afskåret fra at lave en hel masse andet, som også er vigtigt, fortalte Johnny Heinmann. Han fik ideen til en lektieboycot efter at have hørt en radioudsendelse med lektor Finn Held fra Danmarks Pædagogiske Institut.

Ifølge Johnny Heilmann var det ikke nødvendigt at have flere timer i skolen, fordi man ikke ville lave lektier.

- Skolen skal bare gøres mere effektiv. Det er vigtigt at kunne regne og skrive. Men det vi lærer i 9. klasse er totalt latterligt. Det er hul i hovedet at lære matematik. Ingen kan svare mig på, hvad vi skal bruge det til, lød det fra den unge oprørske skoleelev. (SP)

Vi kan tilføje, at det senere gik Johnny Heinmann udmærket. Han blev direktør for bogforlaget Stavnsager, er stifter af gazellevirksomheden AG Analytics, gift og far til tre piger, bor i dag i Silkeborg og er førstesuppleant for Liberal Alliance ved regionsrådet i Midtjylland. Og så har han gennemført over 100 maratonløb.

