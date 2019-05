Gammelheder: Det skete i dag for 30 år siden ...

I dag: ... er det 30 år siden, der på anden dag var en tyr løs i Odense. Politi og redningskorpset havde fra morgenstunden intensiveret jagten på en 500 kilo tung tyr, der havde set sit snit til at flygte fra sin grusomme skæbne på Kvægtorvet på Rugårdsvej.

Politiassistent Ved Odense Politi, Niels Erik Maegaard Nielsen, opfordrede i avisen folk til at afstå fra at spille helte, hvis de så tyren i området omkring Åløkkekvarteret, TV2 og Rugårdsvej og i stedet ringe til Falck.

- Vore patruljer er blevet bedt om at kigge efter tyren, men hvor skal vi lede? lød det fortvivlet fra politiassistenten.

Professor Michael Hesselholt fra Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole, luftede kritik af myndighedernes indsats for at fange den løsslupne tyr. Han mente, at der burde være foranstaltet en egentlig jagt med bedøvende pile for at indfange tyren.

Et ældre ægtepar fra Bogense blev to år forinden stanget ihjel af en olm tyr. /SP

Gammelheder er evigt uaktuelle nyheder fra vores avisarkiv. Som abonnent har du gratis adgang til alle fynske nyheder tilbage til 3. januar 1772. Søg via e-avisen på Fyens.dk.