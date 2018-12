Gammelheder: Det skete i dag for 27 år siden ...

I dag: ... er det 27 år siden, avisen kunne fortælle, hvordan Odenses tre traditions-fodboldklubber havde tænkt sig at gribe forberedelserne an til forårets kampe. For første gang siden 1973 skulle B1909, OB og B1913 spille i samme række, men hvor klubberne tidligere ofte kæmpede om positionerne i 1. division, bød den kommende sæson på seks lokalopgør i den næstbedste række.

Der var stor forskel på de tre klubbers planer. Både B1909 og OB havde valgt at tage til udlandet for at forberede sig på den kommende sæson. OB skulle i slutningen af februar til Holland for at spille træningskampe mod klubberne Ajax, Twente og Vitesse , og senere igen var der planlagt en tur til Sverige, hvor modstanderne var IFK Göteborg og Malmø FF, mens B1909 og træner Flemming Serritslev havde udset sig en træningstur og et ni dage langt ophold på den græske ø Kalymnos.

B1913 måtte forberede sig i mere beskedne rammer. Klubben havde håbet på et længere træningsophold i Vingstedcentret men måtte nøjes med et weekendophold i det jyske.

- Udlandsture ligge helt uden for vores budget men det er nu ikke noget, jeg piver over. Sådan er betingelserne bare, fortalte De Blås træner Uffe Pedersen til avisen. (SP)