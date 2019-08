Gammelheder: Det skete i dag for 21 år siden ...

I dag: ... er det 21 år siden, avisen kunne fortælle, at overmontør Hans Christian Nielsen, Hestehavevej i Vissenbjerg, kunne beholde 70.000 kroner, som landsretten havde tilkendt højfynboen i en erstatningssag mod transmissionsfirmaet Eltra.

Sagen gik kort fortalt ud på, at det jysk-fynske elselskab i 1989-1990, mens selskabet endnu hed Elsam, anlagde højspændingsledninger langs den vestfynske motorvej. Ledningerne blev ført hen over nabogrunden til Hans Christian Nielsen, men blot 33 meter fra hans ejendom på Hestehavevej to kilometer nordøst for Vissenbjerg.

Det mente Hans Christian Nielsen havde forringet hans ejendoms værdi, og i 1993 rejste han et erstatningskrav mod selskabet, selv om det først fra 1995 blev almindelig praksis, at elselskaber betalte erstatning til naboer, hvis nyanlagte højspændingsledninger lå tættere på naboejendommen end 50 meter. /SP

