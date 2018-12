Gammelheder: Det skete i dag for 20 år siden

I dag: ... er det 20 år siden, pubejer Jim Newman fra den irske pub Ryan's på Fisketorvet i Odense stod frem i avisen med et noget løjerligt forslag.

Irlænderen Jim Newman, der også dengang var med på den værste, tilbød at give 10.000 kroner for at få lov til at klippe finansminister Mogens Lykketofts skæg af. Jim Newman understregede, at han ikke havde noget personligt mod den socialdemokratiske politiker og minister.

- Men det lille gedebukkeskæg har irriteret mig lige siden, jeg kom til Danmark for 13 år siden, og det undrer mig også, at hans kone Jytte (Hilden, gammelhed-red. ) ikke har klippet det af for længst, forklarede spasmageren Jim Newman.

Han stillede dog som betingelse, at de 10.000 kroner skulle gå til et velgørende formål til glæde for børn, der ikke havde det godt. Og at Mogens Lykketoft i øvrigt selv måtte bestemme, hvem modtagerne af pengene skulle være. Post scriptum: Jim Newman fik lov til at beholde sine fynske dollars - og Mogens Lykketoft fik lov at beholde sit gedebukkeskæg ... (SP)