Gammelheder: Det skete i dag for 19 år siden ...

I dag: ... er det 19 år siden, at en længere konflikt mellem Midtfyns Festivalens arrangør Nina Færgemann og Ringe Kommune brød ud i lus lue. Den midtfynske musikfestival var to år tidligere kommet ud med et underskud på tre millioner kroner, og Nina Færgemann havde rettet henvendelse til Ringe Kommune for at forhandle nogle bedre betingelser for at drive festivalen videre.

Nina Færgemanns kritik af kommunen gik blandt andet på stigende udgifter til spildevand. Festivalbossen følte ikke længere, at Midtfyns Festival var velkommen på den gamle dyrskueplads i Ringe og truede med at flytte festivalen til Odense.

Odense Kommunes borgmester Anker Boye (S) var så begejstret over flirten fra Midtfyns Festival, at han havde aflagt et besøg under festivaldagene i Ringe, men trods den hårde tone i debatten mellem Ringe Kommune - og særligt borgmester Bo Andersen (V) - og Nina Færgemann, forblev Midtfyns Festival i de vante omgivelser omkring Goe Bakke.

Midtfyns Festival i sin oprindelige form blev holdt for sidste gang i 2003. /SP

Gammelheder er evigt uaktuelle nyheder fra vores avisarkiv. Som abonnent har du gratis adgang til alle fynske nyheder tilbage til 3. januar 1772. Søg via e-avisen på Fyens.dk.