Gammelheder: Det skete i dag for 104 år siden ...

Tyendesagen fra Troense var ikke voldsomt stort sat op i den udgave af Fyens Stiftstidende, der udkom 31. juli 1915. Og illustrationer var det generelt småt med. Bortset fra under annoncerne, hvor man blandt andet kunne nyde denne annonce for den fynskproducerede New Hudson-motorcykel, der havde klaret sig så fremragende i det 240 kilometer lange Fyn Rundt-løb, at Smith & Co. fik en vandrepokal for præstationen.