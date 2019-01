Gammelheder: Det skete i dag for 100 år siden ...

I dag: ... er det 100 år siden, læserne kunne stifte bekendtskab med dette læserbrev i avisen under debatrubrikken "Stemmer fra Publikum". Baggrunden for læserbrevet var de forestående forhandlinger og positioneringer om en eventuel ny jernbanestrækning mellem Ringe og Assens over Frøbjerg og Ørsted. Og som altid, når det gjaldt jernbanedriften, gik bølgerne højt ude i de små sogne:

"I et eller flere af de fyenske Blade fra igaar har Hr Uddeler Stokholm, Frøbjerg, nedsablet mig saa eftertrykkeligt, at jeg næsten må bede om Undskyldning for, at jeg endnu eksisterer.

Fraset Forundringen over hvorledes Hr Uddeleren kommer til at føle sig gaaet for nær, idet jo slet ingen har drømt om hans Person i forbindelse med Banesagen i Vestfyen, har jeg kun faaet det Udbytte af hans Produkt, at det er et meget daarligt Surrogat for et Indlæg i en Sag, der hovedsagligt angaar voksne og fornuftige Mænd.

Og at Hr Uddeleren selv har haft en Fornemmelse heraf, ser man af Slutbemærkningen om, at Surrogatet allerede er udsolgt.

Savnet vil være til at bære.

Ærbødigst

C. F. M. Christiansen". /SP

