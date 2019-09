Fynlys: Havfruelys og gårobotter

Med disse ord har Birgitte Krüger indskrevet sig i rækken af læsere, der designer fynificerede lyssignaler indspireret af, at Aarhus udskifter 17 af sine fodgængerlys med gående og stående vikinger.

- Hvis en havfrue skulle ønske at gå i land et sted, må det være Kerteminde.

Robotterne kommer

Han bor godt nok i en by, der allerede har fynificeret fodgængerlys, idet man rundt om i Odense kan møde hele to forskellige udgaver af H.C. Andersen som signalmand. Han skriver:

- Odense skal have robotlyd med robotfigurer. De kan anvendes i byområdet med robotter og teknik .. eller i hele byen, foreslår han.

Robotsignalerne har i øvrigt den fordel, at de er kønsneutrale, hvilket 7. marts i år fik Bagsidens Broken News til at foreslå netop robotsignaler, hvis man ønsker, at både mænd og kvinder skal føle sig inkluderet i trafikken. Den artikel kan læses på Fyens.dk. Skriv "gangbahr" (med h) i søgefeltet, så dukker artiklen op.