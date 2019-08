Friske signaler fra Vestbredden

Læserkonkurrence: Arne Nielsen, Tårup, reagerede hurtigt, da vi i går efterlyste jeres bud på nye fodgængersignaler til fynske lyskryds - inspireret af de nye århusianske vikinglys. Han har godt nok ikke designet et fynsk lys, men synes, at disse trafiklys set i Ramallah på Vestbredden, er de mest stemningsfulde, han har set. Vi kan ikke ud fra billede afgøre, om det kun er bilisterne, der ser de røde, grønne og gule smiley'er, eller om fodgængerne også mødes af dem. Der er nye bagsidekrus på vej til Tårup, ligesom vi med fornøjelse vil sende bagsidekrus ud for signalforslag, der bliver trykt på Bagsiden. Mail til: Bagsiden@fyens.dk. /hafa