Fra dengang man skød gedder på marken

Mens Bagsidedrengene holdt en månedlang sommerferie, hobede der sig en del post op i Bagsidens mailbox. Men nu skal der ryddes op. Under overskriften "Hvad mailboksen gemte", hiver vi den kommende tid kommentarer og spørgsmål ud af mailboksen og foretager sagsbehandlingen i fuld offentlighed her på siden.

10. juli skrev Niels Hansen, Fruens Bøge:

I går så jeg noget interessant i avisen: Det med de 10.000 geder og Jyllands næststørste sø (en "velkommen på Bagsiden" med en stavefejl, red.). Det fik mig til at tænke på et gammelt avisudklip, jeg har liggende. Den 23. august 1980 skrev det til Bagsiden vedhæftede nyhedstillæg om en landmand, der havde en mark, hvor der var GEDDER. Og det interessante ved denne "gammelhed" er, at der ikke var tale om en tryk- eller stavefejl.

Niels Hansen medsendte den 39 år gamle artikel illustreret af Fyens Stiftstidendes tegner Kaj C. Det er ganske rigtigt en sjov historie om en landmand fra Givskud, hvis bygmark blev oversvømmet og fyldt med gedder - ikke geder - fra en mose. Kornet blev ødelagt af vandet, men landmandens 18-årige søn havde held med at nedlægge en gedde med en salonriffel.

Hvis du læser denne artikel på Fyens.dk/bagsiden, kan du se og læse hele den originale artikel. Oprydningen fortsættes ...