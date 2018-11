Forskere slugte legoklodser og tog tid på hvornår de kom ud igen

Indrøm det bare: Du har tænkt på, hvor lang tid en legoklods ville være om at komme gennem fordøjelsessystemet. Seks forskere har lagt krop til forsøg, der giver dig svaret.

Små børn elsker at undersøge ting ved at putte dem i munden. Og små børns forældre frygter, at de skal gøre det. Men hvad sker der egentlig i maven, hvis man sluger en legoklods? Og hvornår kommer den ud i den anden ende?

Det satte seks engelske og australske forskere sig for at undersøge, skriver Videnskab.dk på baggrund af en artikel i The Guardian.

De seks - voksne - mennesker slugte hver et hoved fra en af de kendte legofigurer. De måler godt en cm på hver led og smutter uden problemer lige ned i halsen.