Faktarama: Kinesere har klonet aber med medfødte psykiske lidelser

Biologi: Hvis disse fem aber ser lidt opgivende ud, er der ikke noget at sige til det. De er nemlig født med psykiske lidelser. Med vilje.

Kinesiske forskere i Shanghai klonet fem makak-aber, som har fået genmanipuleret et særligt gen, der gør, at de sover mindre, er mere angste og deprimimerede og viser tegn på skizofreni. Det skriver Videnskab.dk og citerer en nyhed fra Science China Press.

Genet styrer abernes døgnrytme og blev først "slukket", hvorefter det blev sat ind i en ægcelle og klonet, og indsat i en hunabe, som fødte de fem aber med garanti for psykiske lidelser.

Målet er, ifølge forskerne, at skabe forsøgsdyr, der minder mest muligt om mennesker.

Forsøget kritiseres af den amerikanske bioetiker Carolyn Neuhaus. Hun siger til teknik-mediet Gizmodo.com, at makakaberne er så langt fra at være mennesker, at man alligevel ikke kan vide, om det, der virker på dem, også virker på mennesker med de samme lidelser.

Kinesiske forskere vakte i fjor opsigt, da de manipulerede med generne hos to menneskefostre, som blev født med et gen, der måske gør dem mindre modtagelige for hiv. /hafa

Kilde: Videnskab.dk, Gizmodo.com