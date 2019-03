F og V fandtes ikke: Kostændring forandrede vores sprog

Blødere og mere forarbejdet mad har siden stenalderen ændret vores tandstilling, og det har gjort os i stand til at sige f- og v-lyde.

Prøv at skyde kæben frem, så tænderne i undermunden er lige ud for tænderne i overmunden. Prøv så hurtigt at sige F, V, F, V, F, V, F, V.

Ret svært, ikke?

Det var det sandsynligvis også for de mennesker, der levede i stenalderen og den tidlige bronzealder, før de for alvor begyndte at dyrke landbrug og forarbejde deres mad.

Derfor har f- og v-lyde sandsynligvis ikke været en del af sproget dengang, skriver Videnskab.dk.

Stenaldermennesker havde et såkaldt kant-til-kant-bid, hvor underkæbe og overkæbe er ud for hinanden, og alle tænderne dermed rammer hinanden, når man tygger sammen, konkluderer forskere i et nyt videnskabeligt studie.

F- og v-lyde er formentlig først kommet til, efterhånden som vores bid ændrede sig til det klassiske overbid, som de fleste mennesker i vores del af verden har i dag, fortæller forskerne.

- Ved at begynde at dyrke landbrug og forarbejde vores mad har vi faktisk selv skabt en evolution i os selv, og den evolution har udviklet vores sprog. Det er super spændende, siger professor på Aarhus Universitet og Cornell University Morten Christiansen til Videnskab.dk.

Han forsker i sprogevolution og har læst det nye studie for Videnskab.dk.

- Jeg kender godt den forskergruppe, og de er utroligt dygtige. Det er nogle meget omfattende analyser, de har lavet, så resultatet er meget troværdigt, siger Morten Christiansen, der faktisk var på konference i Zürich sammen med to af forfatterne på det nye studie i sidste måned.

Forskerne har brugt studier af mennesker fra stenalderen og den tidlige bronzealder. Nærmere bestemt studier af kraniets form 3600 år før vores tidsregning.

Dengang havde vi som art et kant-til-kant-bid.

Ud fra det har de lavet computersimulationer, som viser, at det kræver 29 procent mere anstrengelse at sige f- og v-lyde med kant-til-kant bid end med overbid, som vi har i dag.

- Når tandstillingen efterhånden ændrer sig, bliver det nemmere at sige f og v-lydene, og sandsynligheden for, at man kommer til at sige dem ved en fejltagelse, er større. Og det kan måske være måden, f og v-lydene er kommet ind i sproget på, siger Morten Christiansen.

Ud over simulationerne af muskelkraften har forskerne i det nye studie også gennemgået historiske sprogvidenskabelige undersøgelser, og de har set på den indoeuropæiske sprogstamme og sammenlignet med forskellige andre sprogfamilier.

Forskernes resultater viser, at befolkningen i jæger-samler samfund kun har 27 procent af de f og v-lyde, som findes i de dele af verden, hvor maden forarbejdes meget.

Forskere er enige om, at studiet er yderst interessant, fordi det gør os klogere på os selv og vores egen rolle i at udvikle os selv og vores sprog.

- Netop sproget gør vores art meget unik. Hvis vi kan forstå, hvad der driver ændringer i sproget, kan vi bedre forstå os selv som art. Samtidig er det interessant at forstå vores egen rolle i at skabe og udvikle specielle karakteristika i os selv som art, siger Morten Christiansen.