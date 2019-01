Evolution for næsen af os: Laksen krymper

I en periode på over 40 år har de forsket i laks i den norsk-finske flod Tana for at undersøge, hvilke gener der bestemmer, hvornår laksen bliver kønsmoden, og hvor stor den bliver. Tana er den største lakseflod i Norge.

Forskere har fundet genetiske beviser for, at hanlaksen modnes tidligere og dermed bliver mindre.

- Vi ved fra tidligere studier, at den alder, hvor laksen modnes, stadig bliver lavere. Vi ville undersøge, om der også var bevis for det på et genetisk niveau, altså, om det var en evolutionær ændring, siger forskeren Craig Primmer i en pressemeddelelse ifølge Forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite.

Det ene sender signal til laksen om at modnes sent og i en større størrelse.

Forskerne har identificeret to former af det gen.

Han fortæller, at forskere længe har lagt mærke til, at laksen krymper, men at de ikke kunne være sikre på, om der var tale om evolution.

- Det viser, at laksen kan tilpasse sig nye forhold, men det er dårlige nyheder for sportsfiskere, som gerne vil fange store laks og være med i "20 kilo-klubben". Medmindre vi kan identificere og stoppe det, som forårsager nedgang i laksens størrelse, kommer der til at være færre store laks i fremtiden, siger Yann Czorlich.

Forskernes opdagelse afkræfter også myten om, at evolution tager millioner af år, siger Yann Czorlich i samme pressemeddelelse. Han forklarer, at det både kan være negativt og positivt.

Laksens afvejning

Geir Bolstad, der forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), forklarer, at den vilde laks normalt opholder sig i havet i et til tre år, før den kønsmodnes og svømmer tilbage i floden for at gyde.

- Laksen tager på i vægt, for hvert år den er i havet. Fordelen ved at være en stor hanlaks er, at de står stærkere, når de skal slås mod andre hanner om at parre sig, og store hunlaks producerer flere æg og får derfor mere afkom, siger Geir Bolstad til Forskning.no.

Han forklarer, at dødeligheden i havet stiger, og at det derfor være mindre lønsomt for fisken at vente et år mere i havet, så den bliver større.

- Jo højere dødelighed er, jo mere fordelagtigt vil det være at tage tilbage til floden tidligt, siger Geir Bolstad.

Når laksen er i havet, er den nødt til at lave en afvejning mellem, hvor meget større den kan blive på et år og sandsynligheden for, at den overlever til næste gydning.

Geir Bolstad forklarer, at genetikken har stor betydning for, hvor længe laksen er i havet, og hvor meget den er vokset, fordi genetikken i høj grad styrer valget om at blive et år til i havet eller ikke.