Veloflora: - Hvad skal man med et blomsterstativ, når man har en jernhest? Spørger Estrid Christiansen, Nr. Søby. Det rullende blomsterstativ tilhører hendes svigersøn, og som en naturelsker med ordenssans foreslår Estrid Christiansen, at denne sammenplantning får artsnavnet Equo ferri nasturtium. Det lyder som Midtfyn-latinsk for en jernhest begroet med kravlende tallerkensmækker. /hafa