Efter navneskift til Fætter DR: Nu får 3000 fyrede sympati

Da 3000 ansatte stod til at miste deres job efter lukning af Fætter BR, var medierne kun interesseret i vrede kunder og ugyldige gavekort. Men et rask lille navneskift har ændret dækningen.

- De tænkte, hvad pokker, det lyder ens, og det er kun ét bogstav til forskel, men jeg skal love for, at det har betydet alt, siger Camilla Bratz-Jensen.

Som fællestillidsmand i Fætter BR overtalte hun ejerne, Top-Toys, til at skifte B'et i kædens navn ud med et D.

Op til jul gik legetøjskæden Fætter BR konkurs, og 3000 ansatte stod til at miste deres job. Men i stedet for sympati med de mange ansatte, der fik en fyring i julegave, gik pressen og de sociale medier amok i omtaler af vrede forældre, hvis børn stod med ubrugelige gavekort.

På de sociale medier er folk i stor stil begyndt at dele deres de gode minder med underholdning fra Fætter DR, da de var børn, og dagbladet Politiken har arrangeret et fakkeltoptog til Christiansborg.

- Det er jo en skandale, at en så stor kulturbærende institution på den måde bare forsvinder, hedder det i en leder i Weekendavisen, som har opfordret sine læsere til at danne netværk og finde meningsfuld beskæftigelse til de fyrede.

Flere danske dagblade har således kontaktet fyrede Fætter DR-medarbejdere for at skrive store portrætter om, hvordan man kommer videre i tilværelsen, når ens livsgrundlag rives væk med en fyreseddel.

Fætter møder onkel

I Danmarks Radio har legetøjskædens navneskift også vakt opsigt. Men man ønsker ikke at gå rettens vej for tvinge Fætter DR til at droppe navnet

- I DR er vi jo mest vant til, at folk hakker på os og beskylder os for alt muligt, så vi er helt overrumplede over, at nogen frivilligt bruger vores navn. Vi er faktisk så stolte, at vi har hyret 300 af de fyrede legetøjsfolk på konsulentbasis til at udvikle nye børne- og ungdomsprogrammer, siger generaldirektør Maria Rørby Rønn.

Helt konkret bliver næste års julekalender en hyggelig familieføljeton, hvor Onkel Reje møder Fætter DR.