Dyrs utrolige syn: Forskere begynder at se med dyrenes øjne

En af dem, der arbejder på at øge vores viden om dyrs syn, er Mads Frost Bertelsen, der er adjungeret professor i zoologisk medicin ved Københavns Universitet og dyrlæge i Københavns Zoologiske have.

Mange dyr ser ikke som mennesker, og nogle af deres synsevner er ret så fascinerende. Men faktisk er dyrs syn et område, hvor forskerne stadig har meget at lære. Det skriver Videnskab.dk .

- Giraffen har en hestesko-bue på øjet, som dækker synsfeltet hele vejen ned til dens fødder. Og så har den en stor prik yderst i øjet. Den gør det muligt for giraffen at se, hvor den skal sno tungen, når den skal spise blade fra tornede buske, forklarer Mads Frost Bertelsen.

Giraffens hoved ser måske lille ud for enden af den lange hals, men det har stadig plads til et par store øjne, der kan hele tre ting på en gang:

Flodheste ser begge veje

Flodhestens og næsehornets øjne sidder på siden af hovedet, og faktisk ser de kun halvt så godt, når de bare ser ud over horisonten, som når de ser fremad eller bagud.

- De ser fra to vinkler. Den ene minder om at have hovedet vippet lidt nedad, brillerne sidder helt lavt på næsen, og du ser frem over brillekanten. Her ser de knap så godt, fortæller Mads Frost Bertelsen.

- Men når de ligger nede i vandet, har de hovedet i en anden vinkel. Her ser den gennem brillerne, så at sige, for nu er deres syn skarpere. I den vinkel kigger de forud og bagud.

For at toppe superhelte-effekten kan den faktisk se begge veje samtidig. Det svarer til at sidde ved et bord og at kunne se over bordet, under bordet og bagud på samme tid.