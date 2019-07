Der var ikke så stor forskel på mænd og kvinder i vikingetiden, som vi går og tror, ifølge Marianne Moen fra Universitetet i Oslo. Hun har netop skrevet sin ph.d.-afhandling i arkæologi om køn i vikingetiden.

Det skriver Forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk.

- Jeg mener, at vi skal bevæge os væk fra en klar deling mellem mænd og kvinder i vikingetiden. Der var ikke så stor forskel, som vi går rundt og tror.

Hun fandt, at både overklassens kvinder og mænd almindeligvis ligger begravet med de samme objekter.

Marianne Moen gennemgik indholdet af 218 grave i Vestfold og sorterede genstandene i gravene efter type. De veludstyrede grave er fyldt med alt fra kopper og kar til heste og andre husdyr. Arkæologerne antager ofte, at vikingekvinderne holdt sig til hus og hjem, mens mændene var krigere og handelsmænd.

Men i gravene i Vestfold er redskaber og genstande associeret med hjemmet ganske jævnt fordelt mellem kønnene.

- Nøglen er et rigtig godt eksempel. Nøglen er fremholdt som et symbol på husmoderen, fortæller Marianne Moen til forskning.no, videnskab.dk's norske søstersite.

Frans-Arne Stylegar mener, at Marianne Moens ph.d.-afhandling er grundig og godt gennemført.

Han synes, at hun argumenterer overbevisende for, at der ikke var så stor forskel mellem, hvordan vikingetidens overklassemænd og kvinder blev gravlagt.

Han har selv gransket flere vikingegrave i Vestfold og er ikke videre overrasket over konklusionen.

- Jeg har haft et indtryk af, at det forholdt sig sådan, men hun påviser det meget tydeligt.

I sit arbejde med gravene i Vestfold mente han at kunne se, at storbønderne var mere optagede af at markere den gravlagtes køn end overklassen. Han understreger dog, at det ikke er noget, han har forsket i.

Der er dog ganske tydelige forskelle blandt eliten; det er oftest mændene, som har våben med, og kvinderne har flere smykker og tekstilredskaber, viser Marianne Moens optælling.

Og mænd og kvinder har mere tilfælles end ting, som adskiller dem, mener Marianne Moen.

Mere end 40 procent af mandegravene indeholder for eksempel personlige pyntegenstande som brocher eller perler.