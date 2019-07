Der er nye krus på vej

Kære bagsidelæsere. I er så flittige til at sende bidrag til Bagsiden, at vores lager af bagsidekrus er blevet tømt hurtigere, end vi havde regnet med.

Der er for længst bestilt tre nye serier af bagsidekrus, men de er desværre blevet forsinket, og befinder sig i øjeblikket i en container et eller andet sted på den nordlige halvkugle.

Så snart de ankommer til Fyn, bliver I de første, der får det at vide, men indtil da må vi bede jer, der har krus til gode, om at vente med at hente dem på en af vores redaktioner.

Vi beklager forsinkelsen og håber, at krusene er fremme i slutningen af august. Bagsidedrengene.