Den store vejbod

Eller, det vil sige ... aviserne i de kredse, hvor trafikordførere er på valg. Vi tog en rundtur til de danske avisers netmedier i minutterne efter kl. 10 for at se, hvad deres tophistorie var.

Men tilsyneladende ikke mere overraskende, end at den på forhånd var blevet delt op og pakket ind i mindre gaver, som alle landets aviser havde fået lov til at åbne, så de var klar til fortælle deres læsere om lige netop deres vejgave.

Klokken 10 i går holdt regeringen pressemøde for at præsentere sin og Dansk Folkepartis plan for, hvordan der de kommende år skal investeres mange milliarder i nye veje og skinner. En stor nyhed og en stor gave til vælg ... æh ... borgerne.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Okay, vestjyderne skal glæde sig over nye stiplede linjer malet på gamle veje, men til gengæld ...

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: ... husker denne ene avis at minde læserne om betingelsen for vejgaverne. Godt set.

Herning Folkeblad: Stadig sure over, at Brande fik højhuset? Og det bliver tilmed nemmere at køre uden om Herning.