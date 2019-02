Den grønlandske snorketrold

Terrænzoologi: Læserne har de seneste dage været særdeles flittige til at sende billeder ind af sovende kæmper opdaget i fremmede landes klipper og bjerge. Men i dag kan vi bringe et ægte terrænzoologisk monster fra vores helt eget kongerige. Terrænzoolog Ursula Hansen fra Marstal dokumenterede for nogle år siden dette isuhyre i Diskobugten på den grønlandske vestkyst. Terrænzoologi er som bekendt Bagsidens halvvidenskabelige forskningsfelt for de væsner, der gemmer sig i buske, blade og bunker af sten. Væsner i isbjerge og lignende er mere sjældne og flygtige fænomener, idet for eksempel dette væsen nok er smeltet, siden billedet blev taget. /hafa