De kunstige sprog

Sprogdoktoren brugte forleden ordet "forvaltnings-volapyk" i en artikel om snørklet sprog i politiske dagsordener.

Det har fået flere læsere til at spørge, hvor ordet volapyk kommer fra.

Volapyk er et kunstigt sprog, også kaldet et kunstsprog eller et plansprog, altså et konstrueret sprog. Andre kunstige sprog er esperanto, ido og interlingua.

En af grundene til at konstruere et nyt sprog er, at man dermed kan kommunikere internationalt. Det største problem er imidlertid at få et kunstigt sprog udbredt i en tilstrækkelig grad, så befolkningerne kan bruge det på tværs af landegrænser.

Det lykkedes ikke for de fire nævnte kunstsprog. Tværtimod blev det et såkaldt natursprog eller etnisk sprog, nemlig engelsk, der med årene fik funktionen som internationalt sprog.