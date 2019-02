Dansk madpresse hylder det nye kropsideal: Bildækket

Glem alt om pære- eller æbleform, farkrop eller andre modediller inden for kropslig sundhed. Årelange studier fra det franske Michelin-institut for ernæring viser, at en kropsform omkranset af fedt- og luftfyldte bildæk i variende størrelser udgør det bedste værn mod for tidlig død.

- Fedt i små mængder er farligt, men når det optræder i oppustede, kropsomsluttende deller, udgør det en fysisk barriere for bakterier, der ganske enkelt ikke kan trænge ind i kroppen, forklarede Michael Ellis fra Michelin-instituttet, da han i går lancerede nyheden ved et arrangement på Hotel D'Angleterre i København for førende danske kokke og madanmeldere.