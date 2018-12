Blandt de rigtige løsninger fra 3. december trækker vi lod om tre styk af quizspillet Right Or Wrong fra fynske Gameinventors.

I Right Or Wrong skal man tage stilling til overraskende påstande, for eksempel om der virkelig er flere saunaer end biler i Finland. Fup eller fakta i en moderne udgave. Fra 15 år og opefter.

Navne på dagens vindere bringes i avisen 4. december.