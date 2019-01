Broken News: Slut med der, die, das: Tysk får kønsneutrale navneord

EU-anbefaling får Tyskland til at droppe kønsopdelte navneord. Der, die og das erstattes af låneord fra vestjysk.

Generationer af danske skolebørn har knoklet med at lære, om tyske navneord er han-, hun- eller intetkøn. Men det er slut nu. Oberamt für Germanisches Rechtsschreibregeln bei Bundesministerium für Bildung und Forschung (det tyske sprognævn) har meddelt, at fra og med på mandag skal samtlige tyske navneord i bestemt form optræde kønsneutralt. Det er derfor ikke længere tilladt at bruge der, die eller das som kendeord. Ændringen skyldes en netop udsendt vejledning i kønsneutralt sprog fra Europa-Parlamentet, hvori tysk kritiseres for at holde fast i forældede og fordomsfulde navneord, hvorimod svensk, dansk og engelsk roses for højere grad af kønsneutralitet.

The bliver til ze Specielt fremhævelsen af engelsk nager de tyske sprogfolk. - Engelsk er et utroligt primitivt sprog, hvor man bare sætter "the" foran alle navneord i bestemt form. Alligevel har englænderne vundet de to seneste krige. Og det har vi da skelet lidt til, siger dr. Herbert Sprachwurst, direktør i Oberamt für Germanisches Rechtsschreibregeln. Afløseren for der, die og das skulle egentlig have været det engelske kendeord "the". - Men "the" er svært at udtale for en tysker, og det lyder ikke så godt med "ze Fussballe" eller "ze Mittelfeldspieler", siger dr. Herbert Sprachwurst. Derfor vendte man blikket mod et andet naboland: Jylland. Eller rettere: Vestjylland.

Jysk med Umlaut På klassisk vestjysk har navneord i bestemt form kun ét køn, fælleskøn, der rummer alle tællelige størrelser. Således siger en vestjyde: æ hus, æ bord og æ hest. Ved at låne det jyske kendeord æ i stedet for det engelske the forventer de tyske sprogfolk, at tyske sprogbrugere lettere vil kunne sluge den grammatiske revolution. Da dansk æ ikke findes på tyske tastaturer, bliver det a med Umlaut: ä Haus, ä Tisch og ä Pferd.

Sprognævnet følger sproget Med sætninger som "Ä Mann fährt auf ä Autobahn" ("manden kører på motorvejen") bliver det fremover noget lettere for danskere at gøre sig forståelige i Tyskland. Især for de danskere, der behersker vestjysk. Dansk Sprognævn anbefaler derfor, at det sproglige nulpunkt for rigsdansk, den såkaldte lingualmeridian, rykkes længere mod vest. Sprognævnet vil opsige sit lejemål i Bogense og er på udkig efter egnede lokaler i Varde eller Skjern. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte folk, steder eller begivenheder kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...