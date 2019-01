Broken News: Sæt cigaretprisen ned - så falder antallet af rygere

Brokumentation: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at andelen af danskere, der ryger, over de seneste to år er steget fra 21,6 procent til 23,1 procent. Det er en stigning på 6,9 procent.

I samme periode steg den gennemsnitlige pris for en pakke cigaretter fra 41 til 44 kroner. Der en stigning på 7,3 procent.

Disse to procenttal ligger meget tæt på hinanden. Kan det være et tilfælde? Nej, det kan det ikke.