Broken News: Sådan kan det løses: P-hus og højvandssluse på samme tid

P-slusen: Der er kamp om de få parkeringspladser i Kerteminde, og det har fået formanden for Cityforeningen, vinhandler Jonas Nielsen, til at foreslå at løse problemet én gang for alle ved at bygge et parkeringshus i flere etager til 200 biler.

"Og hvem skal betale, når der ikke er råd til at betale for en højvandssluse?" lød en af kommentarerne på facebooksiden Vores Kerteminde. Jamen, vi synes da, Kerteminde skal have både et parkeringshus og en højvandssluse. På samme tid.

Med hjælp fra det store tyske byggefirma Fisher-Price har bagsidegrafiker Petersen her visualiseret, hvordan en parkeringshus placeret på tværs af det smalle indløb til Kertinge Nor med et snuptag kan hæves eller sænkes efter vandstanden, så Amanda aldrig skal få våde fødder.

Parkeringsslusen tænkes finansieret ved fornuftige p-afgifter. Ved stormflod er der gratis parkering på nederste dæk.