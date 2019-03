Broken News: Regeringen og DF vil indføre lokale demokratihuse

På et velbesøgt pressemøde afslørede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og skyggestatsminister Kristian Thulesen Dahl (DF) i aftes deres demokratireform. De 179 arbejdspladser i Folketinget beholdes, men skal ikke længere være placeret samlet på den lille ø Slotsholmen ved København. De fordeles i stedet i et større antal mindre demokratihuse landet over.

- Ligesom på sundhedsområdet, hvor vi vil indføre sundhedshuse, vil vi på demokratiområdet indføre lokale demokratihuse. Vi flytter ressourcerne ud til borgerne. Princippet er nærhed, nærhed, nærhed, nærhed og nærhed, siger statsministeren.