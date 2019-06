Broken News: Reddet! HCA Marathon udvider med rollatorgruppe og beholder tilskud

92-årige Laura Slot Pedersen fra plejecenter Nørrebro glæder sig over, at hun nu også kan deltage i HCA Marathon - og samtdig gavne kommunens økonomi. Foto: Colourbox

Der er alt at vinde ved at sende op mod 4000 ældre ud på maratonløb gennem Odenses gader, mener løbsdirektør.

Som følge af de kommende års øgede udgifter til børn og ældre ville By- og Kulturforvaltningen i Odense fjerne et tilskud på 250.000 kroner til HCA Marathon. Det ville løbet ikke have overlevet, men nu er besparelsen trukket tilbage. HCA Marathon har nemlig besluttet at inddrage byens ældre ved at oprette en særlig løbegruppe for rollatorbrugere.

Energirig ældremad Løbsdirektør Torben Simonsen, HCA Marathon, påpeger, at selv om det koster 600 kroner pr. løbsnummer, vil det give en stor nettogevinst for kommunen at sende ældre rollatorbrugere ud på den klassiske distance på 42,195 kilometer: - For det første er det jo sundt at bevæge sig. For det andet aktiverer vi de ældre i op mod 48 timer. Hvis der som forventet kommer 4000 rollatorløbere, kan kommunen spare mange millioner i personale og pleje. Og i mad. Der vil være depoter for hver 2,5 kilometer, hvor de ældre kan indtage nærende energidrikke og sukkerknalder dyppet i kaffe, siger Torben Simonsen.

To døgns vejspærring HCA Marathon skydes i gang søndag 29. september kl. 10, og så længe der stadig er deltagere løbende, vil en række af byens større og mindre indfaldsveje være spærret for biler. Da rollatorbrugere typisk bevæger sig med noget mindre fart end motionsløbere ventes afspærringerne først ophævet hen ad formiddagen tirsdag 1. oktober. - Men sådan er det jo. Alle borgere må yde et offer for at få kommunens budget til at hænge sammen, siger Torben Simonsen.

Nye løbegrupper For at sikre, at så mange rollatorbrugere som muligt får en god løbsoplevelse, udvides antallet af løbegrupper ved de populære gratis fortræninger. Her løbes normalt i ni grupper med kilometertider fra 4.30 til 7.00 minutter. Men fra i år kan man altså også deltage i de to nye rollatorgrupper med kilometertid 1.00.00 (sluttid: 42 timer) og kilometertid 1.08.00 (sluttid: 48 timer). Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...