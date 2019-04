Broken News: Planteaktivister angriber gartneri for at befri tomater og agurker

Under en koordineret aktion blev otte fynske gartnerier i nat angrebet af militante veganere fra PBF, Planternes Befrielsefront. I et opslag på Facebook kalder PBF aktionen en naturlig fortsættelse af veganernes demonstrationer mod økologiske kvægbesætninger. - I kalder det drivhuse. Vi kalder det plantefængsler. Hvor levende planter som tomater og agurker holdes indespærret på livstid. Her mishandles de med kemikalier, de tortureres med kunstigt lys og udsættes gennem hele deres korte levetid for vilkårlige lemlæstelser i form af regelmæssig afskæring af lemmer. Der er kun to veje ud af disse plantefængsler. Enten i massegrave til en langvarig og smertefuld død sammen med andre kasserede planter, eller i ligposer, indeholdende dræbte og delvist parterede planter, skriver PBF.

Tidens største trussel Planternes Befrielsesfront er en udbrydergruppe fra Danske Veganere, som de mener har en for snæver definition på levende væsener. Frontens leder, Hellekristine Hyldkjær-Jørgensen, har tidligere kaldt Gartneriernes Salgssammenslutning - også kendt som GASA - for tidens største trussel mod det frie og naturlige planteliv og erklæret alle GASA-installationer for legitime mål for planteelskere. Under aktionen i nat blev op mod en halv million agurker og et ukendt antal tomater fjernet fra drivhuse og sat ud i naturen, mens andre aktivister kortsluttede automatiske anlæg til vanding, belysning og gødskning.

Piftede ladcykler I et tweet i formiddags erklærede Hellekristine Hyldkjær-Jørgensen nattens aktion for en succes, men beklagede, at det ikke lykkedes at slippe samtlige fynske tomater og agurker ud i friheden: - Vi mødte uventet og hård modstand fra flere plantefængselsejere, der på fej vis piftede vores ladcykler og tilkaldte strisserne, som er købt og betalt til at beskytte den modbydelige planteindustri. Men kampen fortsætter. Befri de levende planter. Frihed for alle levende væsener! Spis kun selvdøde planter!

Højrisikokamp At skaderne blev så begrænsede skyldes, at politiet ret hurtigt kunne mønstre 120 betjente i kampuniform, hjelme, skjolde og knipler. Det var et valg, der blev truffet tidligt på dagen, forklarer taktisk indsatsleder Poul-Erik Hansen: - Vi var alligevel mødt ind og havde gjort os klar til Brøndby-FCK, men kørte herud i stedet, da vi vurderer PBF mod GASA som en højrisikokamp. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...