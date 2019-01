Broken News: Nyt design får Assens til at sige ja til vindmøller ved Helnæs

Sønderborg får lov til at opstille sine havvindmøller i Lillebælt mod at de opføres som kopier af Dybbøl Mølle.

I Sønderborg ønsker man, at al strøm skal komme fra vedvarende energi. For at dække byens behov er det derfor nødvendigt at opføre enten 40 havmøller på 100 meters højde eller 20 møller på 109 meters højde. I Assens har man dog været noget træt af udsigten til mellem 20 og 40 møller i Lillebælt blot fire kilometer fra naturskønne Helnæs. Men nu er der en løsning.

Dybbøl Havmøllepark - Hvis man øger højden til 340 meter, kan man nøjes med at opføre seks møller, og for at vise vores gode vilje over for fynboerne, vil vi opføre alle seks møller som kopier af Dybbøl Mølle, siger borgmester Erik Lauritzen (S) fra Sønderborg. - Dybbøl Havmøllepark løser flere problemer på én gang: Sønderjyderne slipper for at lægge jord til de vindmøller, der skal lave deres strøm, og vi fynboer får noget kønt at kigge på, når vi står på havnen i Assens eller ved fyrtårnet på Helnæs, siger Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V).

Utilfredshed i Dybbøl Helt så tilfredse er man imidlertid ikke i Dybbøl, hvor store dele af den oprindelige befolkning ernærer sig ved at vedligeholde den historiske Dybbøl Mølle, genopføre Stormen på Dybbøl eller fremstille havevindmøller til turister. - Vi frygter, at turisterne hellere vil se seks store Dybbøl Møller end den ene, vi har her, og det vil fuldstændig underminere den lokale økonomi, siger Flemming de Meza, formand for Dybbøl Bankes Venner. Sønderborgs borgmester synes, han overreagerer.

Bjarke Ingels tegner - I forbindelse med projektet er der afsat en pulje til at opgradere Dybbøl Mølle. Ligesom i 1800, 1849, 1864 og i 1935 vil møllen blive jævnet ved afbrænding og genopført. Men denne gang justerer vi højden af møllehuset fra de nuværende godt 80 meter over havet til 620 meter over havet, siger borgmester Erik Lauritzen. Dybbol Tower skal tegnes af den internationalt anerkendte arkitekt Bjarke Ingels, som forsyner møllen med en indvendig spiralformet skibakke med en længde på 1400 meter. Ved indvielsen af Dybbøl Havmøllepark vil Syngedrengene fra Assens optræde med den folkekære sang: "Dybbøl Mølle maler helt ad Helnæs til". Broken News er satire. Enhver lighed med kendte folk, steder eller begivenheder kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...