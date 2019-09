Broken News: Ny lov: Kvindelig bilist fik som den første et klip i mobilen

Udstyret med pladesakse strammer politiet nu kursen med straksklip over for bilister, der taler i mobiltelefon under kørsel.

Virker mere afskrækkende

Telefonen, en Huawei P30 Lite, blev klippet over på den korte led med et enkelt klip fra en stationær pladesaks monteret på gulvet af fotovognen.

Og det er et redskab, der er kommet for at blive, siger chefen for Fyns Politis færdselsafdeling, Henrik Fisker:

- Ligesom før loven om straksklip skal bilisten betale en bøde på 1500 kroner plus 500 kroner til Offerfonden. Men at få klippet mobiltelefonen virker mere afskrækkende end et klip i kørekortet, siger han.