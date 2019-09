Broken News: Navneskift i Odense: HCA Festivals bliver til Kim Larsen Festivals

Efter syv år under navnet H.C. Andersen Festivals skifter Odenses store byfestival fra næste år navn til Kim Larsen Festivals.

- Hvis vi skal være helt ærlige, så er det ved at være svært at vride nye ideer ud af de 156 eventyr, Andersen nåede at skrive. Men Kim Larsen har jo indspillet over 500 sange, så her er materiale til festivaler mange, mange år frem, siger festivalleder Lise Thommé.

Blandt de mest markante ændringer er, at festivalens pink farve skiftes ud med nikotinbrun, og at det store, populære lysshow, der i år blev vist på en vandfontæne, skal vises på en røgfontæne.