Broken News: Mette F. henter Rasmus Paludan ind som børne- og socialminister

Den seneste kom for få timer siden, da kongelig undersøger og leder af Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, afslørede, at hun til den kommende SR-regering vil udnævne den kendte advokat Rasmus Paludan, 37, til børne- og socialminister.

Selv efter at alle stemmer er talt op, fortsætter Folketingsvalg 2019 med at byde på overraskelser.

Stort socialt engagement

- Man må bare anerkende, at Rasmus Paludan de senere år har udført et omfattende opsøgende arbejde i socialt udsatte boligområder. Her har han formået at engagere og organisere unge mennesker i et hidtil uhørt omfang. Og så har han jo en stærk profil på de sociale medier, siger Mette Frederiksen.

Koalitionspartner Morten Østergaard fra De Radikale bakker beslutningen op.

- En højreradikal er jo også en slags radikal, siger han.