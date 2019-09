Broken News: Manglende teledata frikender ni skatteministre for ansvar

Kommission opgiver at placere ansvar for skatteskandale, fordi teledataskandalen sår tvivl om, hvor ministrene var.

Med disse ord i Retten på Frederiksberg afsluttede landsdommer Michael Ellehauge i går det første - og sidste - møde i den kommission, der er nedsat for at udrede skandalen om det digitale inddrivelsessystem EFFI, der har kostet danske skatteydere 86 milliarder kroner.

Ingen beviser

Fejl i politiets system til at indsamle og behandle oplysninger fra telemaster fik for et par uger siden Rigsadvokaten til at beslutte, at teledata ikke må bruges som bevis i straffesager.

Det har indtil videre betydet, at 27 personer er løsladt fra varetægtsfængsling i sager om bandekriminalitet, vold og narkotika.

Og nu kommer turen til de ni skatteministre, fordi det uden teledata ikke kan bevises, at ministrene rent faktisk befandt sig i Skatteministeriet, mens 86 milliarder kroner forsvandt.