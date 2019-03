Broken News: Kriminelle banders nyeste våben: Et gyldent håndtryk

Kriminelle bander har kopieret metoder fra den finansielle verden. Politiet er bekymret, men justitsministeren glæder sig over udviklingen.

Det danske bandemiljø har på det seneste ladet sig inspirere af toppen af dansk erhvervsliv, og det bekymrer vicepolitikommissær Terkel Bastiansen fra rigspolitiets Bande Task Force: - Vi har observeret, at kriminelle bander også er begyndt at skille sig af med besværlige personer med gyldne håndtryk. Det gælder både de mere traditionelle rockerbander og de nyere indvandrerbander, siger han. Et gyldent håndtryk, det vil sige et beløb, der udbetales sammen med en fyring, forbindes ellers normalt med store industrivirksomheder, som Carlsberg, der fyrede Jørn P. Jensen og Jørgen Buhl Rasmussen med et gyldent håndtryk på 126 millioner eller banker som Danske Bank, der skilte sig af med Thomas F. Borgen og Eivind Kolding med gyldne håndtryk på 13 og 23 millioner kroner.

Svømmetur med betonsko Men nu har metoden altså vundet indpas i den organiserede kriminalitet. - Traditionelt er uønskede personer forsøgt fjernet ved for eksempel at give dem en svømmetur med betonsko, men risikoen for at et lig kan blive fundet og sætte virksomheden i et uheldigt lys har gjort det gyldne håndtryk populært, siger erhvervs- og bandeøkonom Annegrethe Jørgensen. Hun underviser på Copenhagen Business School i markedstilpasning og likvidation.

Med håndtryk til Estland Et af de bandemedlemmer, der har mærket det nye våben, er Jørgen "Slagteren" Abdallah. Han var topforhandler i en større københavnsk bande, da han i forbindelse med en risikobetonet import af tørrede og pressede planter påførte sin arbejdsgiver et betydeligt tab. - I stedet for en dramatisk og voldelig afslutning på ansættelsesforholdet fik jeg et gyldent håndtryk, der gjorde mig i stand til at flytte til Estland, fortæller Jørgen "Slagteren" Abdallah. Han driver i dag en større kæde af møntvaskerier og ønsker ikke at uddybe forholdet til sin tidligere arbejdsgiver.

Regeringens mål Netop det, at alle parter holder lav profil glæder justitsminister Søren Pape Poulsen (K): - Det er jo lige præcis målet med regeringens indsats mod banderne: At de kriminelle fjernes fra befolkningens øjne. Vicepolitikommissær Terkel Bastiansen er ikke helt enig: - Jeg foretrækker stadig den gode, gamle afslutning med et lig, der kan efterforskes. Og der er nu ikke noget, der slår et gyldent håndtryk som et tydeligt fingeraftryk, siger han. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte livsformer, steder eller begivenheder kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...