Broken News: Karsten Hønge træder til som afløser i Rottefælderevyen

Vikaren fra Helvede tager sin succes som komiker fra EU-valgkampen med ind på de skrå brædder.

- Karsten Hønge var til den første prøve i aftes og skulle bare sige "Klar tale - ikke mere pis", så rullede vi allesammen rundt og var helt ødelagt af grin. Og vi er endda professionelle skuespillere med mange års revyerfaring, siger en glad og stadig klukkende Jan Schou fra Rottefælden i Svendborg. Glæden hos revyens kunstneriske leder skyldes, at eks-EU-politikeren Karsten Hønge (SF) har sagt ja til at vikariere for skuespiller Mikkel Schrøder, som kort før premieren fik en muskelskade i det ene lår og derfor er sygemeldt.

Svært at holde masken Karsten Hønge har lidt uventet fået tid til at hjælpe revyholdet, fordi hantrak sig fra det mandat i Europa-Parlamentet, han ellers havde fået med et kanonvalg og 19.687 personlige stemmer. - Hvis ikke jeg skulle kunne spille vikaren fra helvede, hvem fanden sku' så? spørger han og undskylder, at han ikke har tid til at tale mere: - Jeg skal øve mig på at holde masken, mens jeg siger mine egne valgslogans. Det er ikke helt let, ler han.

Plakater gemt i baghave Rottefælden har ikke nået at trykke plakater med Karsten Hønge på, men her kommer SF's bagland til hjælp. Hans Jørgen Jensen fra SF's lokalbestyrelse i Svendborg har gjort alt for at undgå, at folk skulle stemme på Karsten Hønge til EP-valget, blandt andet ved at gemme alle hans valgplakater i sin baghave. - Jeg kender Karsten og har sagt til ham: Hvad fanden bilder du dig ind? Du skal sgu da ikke i Europa-Parlamentet. Du skal sgu da i Rottefælden, lyder det fra den bramfri Svendborg-SF'er, som nu har doneret plakaterne til revyen.

Holder publikum i gang - Vi ville alligevel gerne have lavet en parodi på Hønges formidable valgstunt, men nu har vi den ægte vare. Det er ægte folkekomedie det her, siger Jan Schou, som godt vil røbe, at SF'eren ikke kun optræder i et enkelt nummer: - Hønge bliver en "shortie", det vil sige et lille fyldnummer mellem hvert kostumeskift. Han kommer bare lige ind på scenen og siger: "Klar tale - ikke mere pis". Så griner publikum stadig, når næste sketch går i gang, forklarer Jan Schou. Skuespiller Kim Brandt, som ellers var hyret til at afløse Mikkel Schrøder i Rottefælden, er blevet tilbudt at overtage Karsten Hønges mandat i Folketinget. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...