Broken News: Julemanden afslører Trumps vilde plan: - Han ville bare have min kane

Grønlands mest kendte indbygger står nu frem og fortæller den sande historie om, hvorfor Trump ville købe verdens største ø.

Uummannaq: Aflyste den amerikanske præsident, Donald Trump, virkelig sit besøg i Danmark, fordi statsminister Frederiksen ikke ville sælge Grønland? Nej, siger en verdenskendt grønlænder: - Han var slet ikke interesseret i at købe Grønland. Han ville kun have min kane. Men den får han ikke lov at hoppe op i, understreger Julemanden.

Sagnomspundet fartøj Vi har sat ham og fællestillidsnisse Aviaja Berthelsen stævne ved hovedindgangen til det kendte værksted i den lille vestgrønlandske by Uummannaq. Til lyden af munter sang og knirkende samlebånd fra gaveværkstedet løfter de lidt af sløret for det sagnomspundne fartøj, som det meste af året står i hangar. Kun et par nætter årligt letter det og bevæger sig ved renkraft hen over himlen i så svimlende fart, at de færreste når at få øje på det.

Klar til handelskrig - Amerikanerne ruster sig jo til handelskrig mod Kina. De har derfor vist stor interesse for kanens evne til med stor præcision at aflevere millioner af enheder på kort tid, forklarer Aviaja Berthelsen, mens Julemanden kærligt nulrer en rød næse, der kommer til syne i døråbningen. - Jojojo, på en af de gode julenætter når vi da Jorden rundt flere gange, ikke sandt Rudolf, klukker Julemanden.

Afløser for bombefly Ifølge fællestillidsnissen skal den amerikanske interesse for kanens militærteknologiske potentiale ses i lyset af, at US Airforce i disse år efterspørger en afløser for de forældede B52 og B1-bombefly. - Jojojo, når man kommer så meget omkring, hører man da lidt på skorstensrørene, uddyber Julemanden med et glimt i øjet.

En lille kattelem Idet Julemanden takker for besøget og forsvinder ind bag døren til værkstedet, vender han sig om og siger med en klukkende latter: - Donald kan jo prøve at skrive et brev til mig til december, måske kan værkstedet opfylde hans ønske. Sådan gør alle andre amerikanske børn. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...