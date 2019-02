Broken News: Joachim B. Olsen imødegår kritik: Skifter navn til Tjalfe B. Olsen

Efter undren over, at indvandrerforældre ikke giver deres børn danske navne, skifter den kendte politiker selv sit mellemøstlige navn ud.

Flere påpegede det ironiske i, at hans eget fornavn er af mellemøstlig oprindelse, idet Joachim er hebraisk for "gud har oprettet".

Fra Joachim til Tjalfe

- Når man kritiserer andre for noget, skal man da at ikke gøre det selv, og da Olsen-slægten har levet i Danmark i langt mere end tre generationer, vil jeg gå forrest og har derfor med øjeblikkelig virkning skiftet mit lidt for mellemøstlige fornavn ud, siger Tjalfe B. Olsen her til morgen i en pressemeddelelse.

Og Tjalfe B. Olsen har fået følge af andre partikolleger.