Broken News: Glem elcykel og elløbehjul - nu kommer elkængurustylten

Først kom elcyklen. Så kom elløbehjulet. Og fra i morgen kan indbyggerne i Odense og Svendborg nu også vælge en el-kængurustylte til kortere ture.

- Vi ved jo godt, at danskere er glade for at cykle, men vi tror, at I bliver glade for at bevæge jer mere lodret for at flytte jer vandret, siger Piet van der Valk.

Han er urban facilities manager for firmaet Vupti, en forkortelse for Vertical Urban Pogostick Traffic Innovation. Og en Vupti er let at bruge.